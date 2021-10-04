صور| إلهام شاهين تزور قصر البارون.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا لها خلال زيارتها لـ"قصر البارون"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "شاهين" على الصور قائلة: "مصر أم الدنيا وأول حضارة في العالم.. الجمال والفخامة والرقي في أجمل قصور العالم.. قصر عابدين".

أضافت: "في كل متاحف العالم المشهورة تجد الجناح المصري هو الأهم سواء في متحف اللوفر وقصر فرساي.. حتى أنهم بنوا هرم من الزجاج أمام اللوفر.. وأهم ميدان في باريس هو ميدان المسلة المصرية.. مصر يعني العراقة والأصالة والجمال والرقي".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين، شاركت مؤخرا في حفل افتتاح وفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الـ 37 ، كما تم تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14.