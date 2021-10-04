محمد الفلاح - شقيقته هي والدته.. جاك نيكلسون يكشف سرا عن حياته الشخصية

الإثنين 4 أكتوبر 2021

سيخلد التاريخ اسم جاك نيكلسون كواحد من أعظم الممثلين الأمريكيين في التاريخ، إذ تمتد مسيرته الفنية لأكثر من 7 عقود.



ولكن رغم شهرته الفنية إلا أن هناك تفاصيل خفية في حياته الشخصية لا يعرفها أغلب متابعيه، ووفقًا لموقع "جرانج" الأمريكي، ولد جاك نيكلسون 22 أبريل/نيسان عام 1937 في مدينة نيوجيرسي.

ونشأ نيكلسون برفقة جون وإيثيل ماي نيكلسون، وظن أنهما أبويه، وشقيقته الكبرى جون، التي كانت في عمر الـ 17 في ذلك الوقت، وشقيقة أخرى تدعى لورين.

ولكن اتضح فيما بعد أن شقيقة "جاك" الكبرى هي في الحقيقة والدته، وأن شقيقتها الصغرى لورين هي في حقيقة الأمر خالته.

وأوضح الموقع، أن "جون" حملت بالخطأ ولم تكن تعرف من الأب، وفي تلك الأوقات لم يكن التعامل مع حمل المراهقة أمرًا عاديًا، ولا يتم مناقشته علنًا.

واضطرت عائلة نيكلسون إلى إخفاء الأمر، وأخذ الجدين قرارًا بتنشئة جاك كابنهم، وليس كحفيد لهم، وقاما بإخفاء الحقيقة عنه ووافقت الأم والخالة على هذا القرار.

وبمرو الزمن، انتقلت العائلة إلى نيويورك، وقررا أخيرًا إخبار جاك بحقيقة أبويه.