محمد الفلاح - خالد النبوي: فتاة واحدة فقط رفضتني.. ومعجب بمشهد غادة عبدالرازق

الإثنين 4 أكتوبر 2021

كشف النجم المصري خالد النبوي، إنه من مواليد مدينة المنصورة، شمالي القاهرة، في 12 سبتمبر 1966، أي أنه يبلغ من العمر الآن 55 عاما.



وأضاف "النبوي"، خلال استضافته في البرنامج المصري "من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الساخرة "أبلة فاهيتا": "مجموعي فى الثانوية العامة كان 57% وكنت طالبا نجيبا في اللغة العربية، ودرست في معهد التمثيل تحت يد الأساتذة سعد أردش وكرم مطاوع".

وعبر "النبوي" عن امتعاضه من اختيارات المخرجين، قائلًا: "اكانوا حاصرني فى أوضة النوم عشان كنت بلعب دور طالب جامعة.. وكنت أتمنى أن أعيش فى مصر الفرعونية لأنها كانت سيدة الدنيا فى ذلك الوقت".

وأكد أنه لا يحب أن يضع المخرجون عمره في الاعتبار حين يرشحونه لأدوار وشخصيات، لأنه يعشق التحدي في خوض شخصيات أكبر سنًّا.

وأكد أنه اجتهد كثيرًا لتطوير موهبته حتى يصل إلى ما هو عليه الآن، مضيفًا: "الموهبة من ربنا ومعها دراسة وأساتذة كبار ساعدوني مثل الفنان الكبير كرم مطاوع، الذي علمني التمثيل الصامت".

وأوضح أن لديه 3 أبناء، أكبرهم "نور"، ودخل مجال الفن مؤخرا، وكان له مشاركة متميزة في مسلسل "الاختيار"، وابنه الثاني له ميول رياضية، والثالث زياد ويبلغ من العمر 13 عاما.

واعترف بأن فتاة واحدة فقط رفضته كزوج، عندما تقدم لخطبتها، موضحا أن زوجتها معها كلمات سر تليفوناته.

وعن المشهد الذي جمعه بغادة عبدالرازق فى مسلسل "مسألة مبدأ"، والذي تحول إلى مادة للسخرية عبر "فيس بوك"، قال إن المخرج خيرى بشارة كان يحب الارتجال جدًا والمشهد عجبه، وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد حتى اليوم".

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا وابنتها كارو و"النبوي"، ففي بداية الحلقة، طلبت "كارو" من خالد النبوي اللعب بكرة القدم أثناء الإجابة عن أسئلتها، ونفذ ذلك بالفعل.

وبعدها، في فقرة "سؤال وعقاب" التي تقدمها "أبلة فاهيتا"، وجهت له سؤالا وهو كيف يتغزل في نفسه أمام المرآة، فأجاب أنه لا يقوم بذلك، فكان عقابه هو لعب 10 ضغط، ونفذ ذلك بالفعل.