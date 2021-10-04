شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فنانين احتفلوا بخطوبة أبنائهم فى عام 2021.. آخرهم مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عدد من نجوم الفن والغناء، حالة من السعادة الكبيرة هذا العام، بعد أن احتفلوا مؤخرًا بخطوبة أبنائهم سواء كان في جو عائلى أو بحضور عدد من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، والذين يبادرون دائمًا بنشر الصور لمشاركة جمهورهم لحظة فرحتهم بهذه المناسبة والتي ينال عليهم رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتهنئة الفنان.

بدرية طلبة

كانت البداية مع الفنانة بدرية طلبة، التي احتفلت بخطوبة ابنتها سلمى، في شهر فبراير الماضى داخل منزلها بحضور العائلتين، وشاركت بدرية طلبة، متابعيها بفيديو من قراءة فاتحة ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام وكتبت على الفيديو قائلة: "عقبال عندكم يا حبايب، قراءة فاتحة ابنتي سلمى".



سعد الصغير

سعد الصغير

لحق المطرب الشعبى سعد الصغير بالفنانة بدرية طلبة، حيث احتفل في جو عائلى بخطوبة ابنه الأكبر محمود على فتاة من خارج الوسط الفنى حضره عائلة العروسين، في شهر مارس الماضى، واتفقا أن يقيما احتفالاً كبيرًا يضم الأصدقاء والأقارب.



سيد رجب

سيد رجب

واحتفل الفنان سيد رجب، في شهر يوليو الماضى، بخطوبة ابنه زياد على شروق فتاة من خارج الوسط الفني في جو عائلى، وهو الحفل الذى اقتصر على حضور أسرتى العروسين والأصدقاء المقربة نظرًا لفيروس كورونا.



ابن محمد فؤاد وخطيبته

محمد فؤاد

احتفل النجم محمد فؤاد في شهر أغسطس الماضى، بخطوبة ابنه "عبد الرحمن" فى حفل عائلى بالساحل الشمالى ضم أهل العروسين، وارتدى العريس بدلة بيضاء كما ارتدت العروس فستانًا أبيض، وارتدى محمد فؤاد ملابس كاجوال، وأهدى الفنان محمد نجاتى أغنية بصوته تحمل عنوان بيزنس مان لابن الفنان محمد فؤاد في حفل خطوبته، كما أشعل حفل الخطوبة غناء المطرب خالد عجاج ورقص العرسان على أغنياته.



مصطفى كامل

مصطفى كامل

وأخيرا، احتفل المطرب مصطفى كامل في فيلته وفى جو عائلى يوم الجمعة الماضية، بخطوبة ابنته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم، حيث اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء.