شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب حكيم يشارك في إحياء حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم حكيم على إحياء حفل زفاف نور مجدي الشاعري، نجل شقيق المطرب حميد الشاعرى، على عروسه ناريمان وليد، وتفاعلت يسرا ودرة مع أجواء الحفل وشاركتا العروسين فرحتهما.

وأحيا الحفل النجم تامر حسنى، وسط حضور الأصدقاء والأقارب، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي تفاعل معها الحضور.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتهنئة العروسين ومشاركة حميد الشاعرى فرحته بزفاف نجل شقيقه، منهم: الفنان أحمد زاهر، المطرب مصطفى شوقى، المطرب محمد قماح، الموسيقى جلال فهمى.

يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعرى كانت مشاركته فى كليب "زحمة الأيام"، الذى جمعه بنجوم التسعينات، وهم: مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.