شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عروستى" يسجل 303 آلاف جنيه ليلة السبت فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عروستى" بطولة الفنانين أحمد حاتم وجميلة عوض، إيرادات بلغت 303,042 ألف جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس السبت، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 22 سبتمبر الماضى والفيلم من إخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجى فيلمز.

فيلم "عروستى" بطولة احمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير وتوزيع شركة سينرجى.

تدور أحداث فيلم "عروستى" فى إطار درامي رومانسي كوميدي من خلال مغامرة تجمع بين شاب (أحمد حاتم) وفتاة (جميلة عوض)، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي.