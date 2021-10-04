شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا فى إطلالة بسيطة و"بغبغان" يقف فوق رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلت الفنانة شيرين رضا، بإطلالة بسيطة، ونشرت صورة طريفة لها وهى تحمل البغبغاء الخاص بها فوق رأسها، مشيرة إلى أن البغبغاء "بلو" يطابق اللوحة الفنية التى تظهر خلفهما فى الصورة.

شيرين رضا

ونشرت شيرين الصورة عبر ستورى انستجرام، وعلقت: "بلو يطابق لوحتى الفنية".

ومن جهة أخرى جدل كبير أثاره البعض مؤخرًا ممن تساءلوا حول السر وراء عدم مباركة شيرين رضا لابنتها نور عمرو دياب على خطوبتها بأى صورة تجمعهما معًا أو بوست حتى على وسائل السوشيال ميديا المختلفة، إلا أن شيرين رضا مؤخرًا حسمت الأمر من خلال تصريحات لبرنامج تليفزيونى قالت فيه إنها لم تصدق كل التخمينات التي تطرقت لامكانية عدم مباركتها لابنتها.