شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد صابرين.. الممثلة ذو الألف وجه التي غنت للأطفال وتألقت بالأدوار المُركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة صابرين بعيد ميلادها الذى يتزامن اليوم الإثنين، الرابع من أكتوبر، إذ تعتبر واحدة من أبرز الفنانات ممن يتميزن بموهبة كبيرة أهلتها للعب مختلف الأدوار وكأنها صاحبة ألف وجه كلما تقدم دور أو تحدي جديد يظهر وجهها الجديد، فالممثلة التى بدأت مسيرتها منذ الطفولة مع الغناء التي اشتهرت فيه بروحها المميزة حينما قدمت أغانى الأطفال ببراعة شديدة بأغانى مثل "أنا الفرخة واحنا الكتاكيت"، وغيرها حتى تألقت في التمثيل بأدوار لا تنسى مثل "أم كلثوم" و"زينب الغزالى" بالإضافة لمجموعة من أهم الأدوار الذى نتطرق لها خلال السطور التالية.





صابرين

أم كلثوم بمسلسل كوكب الشرق

واحد من أبرز أدوارها التي قدمتها في مسيرتها، ويعد من أهم بصماتها إذ تفوقت على نفسها أثناء تقديم الشخصية في العمل الذى عرض عام 1999، حتى صارت أفضل من قدم الشخصية واثقلت بموهبتها العمل إلى حد كبير لتصبح في عيون الكثيرين "ام كلثوم" التي تمكنت من الخروج من عباءتها سريعاً بأدوار أخرى مميزة ولم تحصر نفسها بالشخصية.



صابرين فى شخصية ام كلثوم

زينب الغزالى في الجماعة 2

شخصية مركبة إلى حد كبير، تمكنت من تقديم مشاعرها وتحولاتها خلال العمل الذى عرض في عام 2017، وقدمت فيه الشخصية بموهبة كبيرة نالت عليها استحسان كل من شاهد العمل.



صابرين وزينب الغزالى

صالحة في شيخ العرب همام

أمام يحيى الفخرانى لعبت دور "صالحة" ببراعة شديدة مع ما تمر به من مراحل وتطورات عديدة من عدم القدرة على الانجاب لتقبل على نفسها أن تكون زوجة ثانية ثم تلعب كبيرة السيدات في هوارة وتحل مشاكل نساءها، بدور مركب للغاية قدمته ببراعة.



صالحة

حليمة الكبش في أفراح القبة

مع مجموعة كبيرة من النجوم بمسلسل افراح القبة، استطاعوا تقديم ملحمة كبيرة من تجسيد ادوارهم إلا أن صابرين كانت عنصراً من أهم عناصر العمل كعادتها بما لها من ثقل كبير وأبعاد لتركيبة شخصيتها "حليمة الكبش" التي قدمتها بصورة مغايرة عما قدمته من قبل.



صابرين

سواق الهانم

ومن الدراما إلى السينما التي تألقت فيها أيضًا بأدوار عديدة منها فيلم "سواق الهانم" الذى تم عرضه عام 1994، ولعبت فيه دور الخادمة الذى يحبها ابن صاحبة الفيلا "سناء جميل"، ثم يتزوجها، وهو العمل الذى قام ببطولته مجموعة من النجوم مثل الراحل أحمد زكى والراحل عادل أدهم.



سواق الهانم

أرملة الشهيد فى "ليالينا 80"

بمسلسل "ليالينا 80" قدمت دور ارملة الشهيد التى تعول عائلتها وتعاند الظروف وتتحداها على مدار الأحداث لتقدم شخصية قالت عنها أنها من أصعب التحديات التى واجهتها بسبب تركيبة الشخصية ما بين القسوة على ابناءها من أجل التربية وضعفها الشديد من الداخل تجاه ما تواجهه من ازمات.

الكفيفة فى "واحد فى المية"

ومؤخرًا تألقت صابرين بدورها خلال حكاية "واحد فى المية" بدور السيدة الكفيفة التى تعانى من أجل تحقيق حلمها ومشروعها التى تديره رغم الصعوبات التى تترتب على كونها "كفيفة".