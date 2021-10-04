مي عمر بـ"هوت شورت" في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة جريئة خلال تواجدها في الإمارات لحضور معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

وظهرت "مي" في الصورة مرتدية "هوت شورت"، ومن بين تعليقات الجمهور: "قلبي ودقاته"،"عسولة"،"يا قمر"، "أنا بحبك جدا" وغيرها.

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم.

"نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة، وعُرض المسلسل في رمضان 2021.