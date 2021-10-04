رانيا يوسف تدعم مبادرة "بسكلتة" لركوب الدراجات (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة رانيا يوسف مبادرة "بسكلتة" لنشر ثقافة ركوب الدراجات في الشوارع.

ونشرت رانيا، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "مبادرة بسكلتة، سكتك خضرا، اركب عجلتك وأنا أول واحدة".

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021

كما عُرض للفنانة رانيا يوسف الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، على "شاهد vip".