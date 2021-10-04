منى زكي تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2022.. وحقيقة تجاهلها لبوسي شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة منى زكي، عن تفاصيل مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وقالت زكي، في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي"، إن المسلسل من إخراج كريم الشناوي وتأليف مريم نعوم ويضم أبطال ونجوم مهمين.

ورفضت منى زكي، الكشف عن تفاصيل دورها، قائلة: "الوقت مازال مبكرًا للكشف عن الشخصية".

وردت منى، على حقيقة تجاهلها لـ بوسي شلبي أثناء تسليم تكريمها في حفل الدير جيست، قائلة: "مفيش حاجة بيني وبين بوسي، ومعملتش كده، ولو هي حست كده، فأكيد مش مقصودة".

وحول الفيديوهات المنتشرة لها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، قالت: "هو اللي بينزل أنا مش شاطرة في السوشيال ميديا".

جدير بالذكر أن أخر أعمال منى زكي، كان مسلسل"لعبة نيوتن" الذي عرض في دراما رمضان الماضي ، وخاض بطولته محمد فراج ومحمد ممدوح، وعدد من الفنانين.