بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يلتقي بالفنانة هدى وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداولت خلال الساعات الماضية، شائعة وفاة المطرب جورج وسوف، عبر السوشيال ميديا.

وتجاهل جورج وسوف هذه الشائعة، ونشر صورة تجمعه بالفنانة هدى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى.. ابتسامة وروح حلوة وذوق.. أيام الزمن الجميل، المدرسة الرحبانية".

جدير بالذكر أن أخر أعمال جورج وسوف، هي أغنية "ياه على الزمن" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية هاني محروس.