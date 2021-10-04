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ماذا قال يوسف الشريف عن هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أشاد الفنان يوسف الشريف، بأداء محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق وإحرازه هدفا في مرمى مانشستر سيتي ببطولة .

ونشر الشريف، صورة صلاح من اللقاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "جول صلاح رهيب".

وانتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ببطولة الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد ٢٥" تأليف وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي في رمضان الماضي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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