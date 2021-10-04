"مش عارفة أكون تمام".. رسالة مؤثرة لـ إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة إلى والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي، صورة لوالديها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل لحظة بتمر عليّا شايفاكوا قدام عيني وأنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله".

أضافت: "بس أنا مش عارفة أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن.. بس الحقيقة أني أوحش من الأول.. وكل حاجة عملتها بس مش بهدا.. الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد".

تابعت: "بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده.. والحمد لله على أي ابتلاء أنا راضية".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

بينما غادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.