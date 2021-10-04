شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم في رسالة حزينة لوالديها: كنت فاكرة هكون أحسن والحقيقة إنى أوحش من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت النجمة إيمي سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية جديدة تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التي تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز، حيث انها تعانى من فترة صعبة بسبب رحيلهما.

وقالت إيمي في رسالتها التي أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس انا مش عارفه اكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقة اني اوحش من الأول"، وأضافت "وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة واصبر اكتر من كده، والحمد الله علي اي ابتلاء انا راضيه".



بوست ايمي سمير غانم

وتسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، من المهرجان القومي للمسرح المصري، وبكت خلال التسليم وقالت: أشكر إدارة المهرجان على التكريم، وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.