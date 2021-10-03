محمد السالم وغسان برسيم في ديو “أراهن بيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان محمد السالم أغنية ديو مع الفنان غسان برسيم بعنوان “أراهن بيك”.

وحصدت أغنية “أراهن بيك” انتشاراً واسعاً وأكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “أرهن بيك”، من كلمات حيد الأسير وألحان همام حسن وإنتاج الفنان محمد السالم وإخراج عبد الوهاب خطيب. وقد صورها محمد السالم وغسان برسيم بطريقة الفيديو كليب على البحر في أجواء شبابية راقصة.

وكان محمد السالم قد أصدر هذا العام أيضاً أغنية “ما يهمني كلام الناس” التي حصدت 10 ملايين مشاهدة، وتلتها “بالعين تبكي” التي حصدت 3 ملايين مشاهدة، وكذلك أصدر “دويتو” برفقة هيلي لوف ونال 36 مليون مشاهدة، ودويتو “حبيبي” مع دافي، وسنجل “البارحة” الذي نال مليوني مشاهدة.