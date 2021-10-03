شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يكشف: تعرضت لهجوم متطرف اتهمنى بإبعاد الناس عن الدين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الكبير رشوان توفيق حواره مع تلفزيون ”الخليج 365” ليكشف المزيد من أسرار مشوار حياته.

وكشف الفنان الكبير خلال الجزء الثانى من الحوار تفاصيل علاقته بالشيخ الشعراوى، مشيرًا إلى العديد من المواقف التى تؤكد وسطية إمام الدعاة وتشجيعه للفن الهادف.

وقال الفنان الكبير متحدثًا عن الشيخ الشعراوى خلال حواره للبرنامج حكايات زينب: طول النهار أقرأ له الفاتحة كلما سمعت أدعيته التى تذاع باستمرار، وقدمت سيرته فى الإذاعة، وزمان كنت أراه فى سيدنا الحسين وأحضر بعض الدروس معه ولكن لم أتحدث معه، حتى عرض مسلسل عمر بن عبدالعزيز، وأعجب به الوزير أحمد عبدالله طعيمة الذى تواصل معى وكان صديقاً للشيخ الشعراوى".

وتابع: "فى أحد الأيام وكان يذاع مسلسل الأبطال الذى قمت فيه بدور محمد كريم، رأيت حوارًا للشيخ الشعراوى أجراه الكاتب الصحفى محمود صلاح فى الأخبار وكان المانشيت: "برافو رشوان توفيق"، فذهبت إلى منزله ووجدته فى البلكونة يجلس وأمامه كتب عديدة ويقرأ معانى الكلمات".

وتحدث الفنان الكبير عن تفاصيل حواره مع الشيخ الشعراوى قائلاً: "لما شافنى قال لى بطبيعته البسيطة: لما كانوا هيعدموك غمضت عينى، ومقدرتش اشوفهم وهما بيعدموك، وبنتى قالت لى: يابابا ده تمثيل يابابا".

وكشف توفيق العديد من المواقف والنوادر التى جمعته بالشيخ الشعراوى.

وفى المقابل كشف الفنان الكبير عن تعرضه لهجوم من أحد المتطرفين أثناء خروجه من المسجد، حيث اتهمه هذا المتطرف بإلهاء الناس عن الصلاة وإبعادهم عن الدين.

وفى المقابل يتذكر الفنان الكبير موقفاً مع أحد المتطرفين قائلا: "فى المقابل شوفى المتطرفين بيعملوا إيه، أنا مرة كنت خارج من المسجد ولقيت واحد طوله مترين وشكله مجرم، هجم عليا وقال لى: انت مسلسلاتك بتعطل الناس عن الصلاة، فقلت له: يابنى أنا معملتش حاجة فيها خروج أخلاقى وكل شغلى محترم، ولسه باقوله الشيخ الشعراوى، قال لى بعنف: شعراوى مين وبتاع مين، وتركته ومشيت بسرعة".

وتابع قائلاً: "ربنا يحفظنا من التطرف والتشدد، ده ربنا قال للرسول ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا"، ربنا يغفر لنا أخطاءنا ويعفو عنا"