شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يحتفل بزفاف ابن شقيقه بحضور يسرا وأحمد زاهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل منذ قليل، المطرب حميد الشاعرى، بحفل زفاف نور مجدي الشاعرى نجل شقيقه على عروسه ناريمان وليد، وسط حضور الأصدقاء والأقارب وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتهنئة العروسين ومشاركة حميد الشاعرى فرحته بزفاف نجل شقيقه منهم، النجمة الكبير يسرا، الفنان أحمد زاهر، المطرب مصطفى شوقى، المطرب محمد قماح، الموسيقى جلال فهمى، والمطربة شذى وكابتن عبد العزيز عبد الشافى وكابتن محمد يوسف وعادل عبد الرحمن، ومن المقرر أن يحيى حفل الزفاف النجوم تامر حسنى وحكيم.

يذكر أن آخر أعمال حميد الشاعرى كانت مشاركته فى كليب "زحمة الأيام"، الذى جمعه بنجوم التسعينات، وهم: مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب إخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.