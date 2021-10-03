شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحيى حفلا غنائيا فى استاد القاهرة 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمد نور، 4 نوفمبر المقبل، حفلا غنائيا داخل استاد القاهرة، ويحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

ويتعاون المطرب محمد نور مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم "سداح مداح" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ويعد التعاون الثانى بينهم بعد نجاح أغنية "جانى في ملعبى" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وقال مؤخرًا المطرب محمد نور لـ"الخليج 365" إن إحياءه حفل افتتاح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 1 حتى 5 سبتمبر الماضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شرف وفخر كبير له، معبرًا عن سعادته الكبيرة باختياره للغناء فى هذا الحفل.

وجاءت أبرز مقاطع الأغنية التي غناها محمد نور في الحفل: "بنصنع تاريخ وبنبدأ أول خطوة إيد جمب إيد مع بعضنا خطوة بخطوة.. مهما تقابلك صعوبات.. خليك جامد وتحدى.. خليك دايما ورا حلمك.. خليك واثق من نفسك.. عجل الزمن بيدور.. داخلين سباق مالوش آخر.. حلفنا نلحقها ونسبقها.. شدينا حيلنا على الآخر.. واللي عنده طموح بيوصل لحلمه وبيعافر".

وفي مقطع آخر تقول: "ماشيين في سكتنا وعنينا على المراكز الأولى.. وطول ما النية خير تلاقيها ماشية معدولة.. عينيك على طريقك.. لا تبص يمين.. لا تبص شمال.. مكملين طريقنا.. وإحنا الأبطال.. إحنا التاريخ لنا فيه حكايات.. واحلم دايما تفضل سابق.. خليك في فريق الأبطال".

يذكر أن محمد نور طرح بمشاركة فريق واما أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما، وحققت نجاحاً جيداً، حيث حرص نجوم الفن على الإشادة بالأغنية منهم تامر حسنى وأكرم حسنى مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي .