"كان من الصالحين".. وفاة جد الفنان حمزة العيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان حمزة العيلي، عن وفاة جده إبراهيم يوسف، واصفا إياه بأنه كان من الصالحين.

وكتب العيلي، عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى جدي العزيز الغالي إبراهيم يوسف.. كان من الصالحين الطيبين المستغفرين بالأسحار، كان الخير والبركة، وكان دعائه يطمئن قلبي".

وأضاف: "اللهم نور قبره واجعله روضة من الفردوس وأسكنه بها، ويسر حسابه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وثقل بالقرآن والصلاة والصيام ميزان حسناته".

جدير بالذكر أن أخر أعمال حمزة العيلي مسلسل"شقة 6" بطولة روبي وصلاح عبدالله وأحمد حاتم وهاني عادل ومحمود البزاوي وملك قورة ،وتاليف مصطفى يوري وإخراج محمود كامل.