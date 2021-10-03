بعد إلهام شاهين.. محمد العدل يعلن تبرعه بأعضائه بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج محمد العدل، عن تبرعه بأعضائه بعد وفاته، وذلك بعدما أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن تبرعها بأعضائها.

وكتب العدل، عبر حسابه على "فيسبوك": "أُعلن تبرعي بأي عضو من أعضائي قد يفيد بعد وفاتي، لا أعرف ما إن كان سيتبقى بعد هذا العمر ما يفيد من أعضائي أو لا، لكني أعلن هنا تبرعي".

وأضاف: "أتمنى أن يكون في بطاقة الرقم القومي ما يفيد بالموافقة على التبرع من عدمه".

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، أعلنت تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، موضحة أنها متبرعة بأي عضو يصلح للتبرع من جسدها، وذلك خلال حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، مساء أمس الجمعة.

وأضافت شاهين، خلال كلمتها: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ".

تابعت: "أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الأخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه.. أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك".