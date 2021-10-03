سعد لمجرد: "نمت في الشارع وجوعت كتير ومكنش عندي فلوس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عن استعداده لتجربة التمثيل، ومدى معاناته في بداية مشواره الفني.

وقال لمجرد، في برومو حلقته ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة "ON E" والتي تُذاع يوم الأربعاء التاسعة مساءً، إن هناك مشروع تمثيلي له في الوقت القريب.

وعن معاناته في بداية مشواره الفني، فقال: "أنا نمت في الشارع وجوعت كتير ومكنش عندي فلوس وعندي هدف قدام عيني وهوصله".

وقدم سعد لمجرد، عدة أغاني خلال الحلقة، من بينها "مشيت خلاص" لوائل جسار، و"جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ، و"أنت معلم"، و"إنساي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد، أغنية "انتي حياتي" التي طرحها على موقع "يوتيوب" ويتعاون فيها مع فريق كاليما.