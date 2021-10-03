هذا ما قاله محمد أنور عن أداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان محمد أنور، بأداء محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول وإحرازه هدفا في مرمى مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر أنور، صورة صلاح، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "أفضل لاعب في العالم السنة دي.. الله أكبر عليك والله".

وأضاف: "يا ريت بقى منتخب مصر يعرف يستفيد منه كده ويمتعنا في المنتخب زي ما هو ممتع العالم السنة دي في ليفربول".

وانتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ببطولة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن محمد أنور، طرح مؤخرا كليب أولى أغنياته "أنتوا كده كلكوا" مع يسرا الجندي، والأغنية من كلمات وألحان يسرا الجندي، توزيع أحمد وحيد، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وشارك في الكليب النجوم: أكرم حسني ومحمد ثروت وأوس أوس وشيماء سيف وسليمان عيد.

وقدّم محمد أنور مؤخرًا مسلسل "إسعاف يونس" مع النجوم: سارة سلامة، هناء الشوربجي، ومحمد علي رزق وغيرهم، من إخراج معتز التوني.