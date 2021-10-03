"سواح" أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان لبنان للسينما المستقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أضاف فيلم "سواح – SAWAH" للمخرج المصري أدولف العسال جائزة جديدة لقائمة جوائزه، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم روائي طويل ناطق بالعربية في مهرجان لبنان للسينما المستقلة.

وشارك "سواح – SAWAH" في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية المختلفة، كما حصل خلال جولاته على أكثر من 21 جائزة دولية، وحقق مشاهدات كبيرة على منصة "نتفلكس" وقت إطلاقه.

ويتتبع فيلم "سواح – SAWAH" قصة الشاب "سمير" الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات.

وتدور أحداث الفيلم في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، بطولة: كريم قاسم، محمود الليثي، سارة عبدالرحمن، مراد الزكندي، إريك كابونجو، وجون لوك كوشارد وغيرهم، عام 2019، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج أدولف العسال.

وخاض المخرج أدولف العسال مؤخرًا تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي BARAKI والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل، هو إنتاج مشترك بين RTBF وWallonia-Brussels، كما حصل على دعم من Film Fund Luxembourg و RTBF.

وُلد أدولف العسال في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، بعد حصوله على الماجستير في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصير MANO DE DIOS الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي، وفي 2012 أنتج وأخرج أول أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم "سوّاح – SAWAH" أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 21 جائزة، وينتظر أدولف إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي تم عرضه في سبتمبر 2021.

ويعتبر أدولف من صنّاع السينما الذين تم اختيارهم ضمن Berlinale Talents وEAVE (European Audiovisual Entrepreneur)، كما تخرّج من Screen Leaders، أدولف هو عضو في أكاديمية الفيلم الأوروبي - European Film Academy ويعمل في الجزء الإبداعي من جناح لوكسمبورغ في معرض Expo 2020 بدبي.