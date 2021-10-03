أول صورة لـ هاجر أحمد داخل المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة هاجر أحمد، وهي ترقد على السرير بأحد المستشفيات، عقب تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت هاجر، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت من خلالها وفي ذراعها محلول طبي.

وكانت الفنانة هاجر أحمد، أعلنت منذ ساعات، عن تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا أدت إلى دخولها أحد المستشفيات.

ونشرت هاجر، آية قرآنية، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم، اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين".

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الماضي، عقد قرانها على أحمد الحداد.

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، في دراما رمضان 2021.

