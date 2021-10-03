أصيل هميم تطرح جديدها.. “شكد حلو” ترند في العراق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الفنانة العراقية أصيل هميم أغنية رومانسية جديدة بعنوان “شكد حلو” من كلمات محمد الواصف وألحان علي

صابر وتوزيع عثمان عبود.

وتصدّرت أغنية “شكد حلو” المركز الرابع في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في العراق، بعد أن وصلت إلى 755 ألف مشاهدة.

وكانت أصيل هميم قد أعلنت عن إصدار أغنيتها الجديدة “شكد حلو” من خلال صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

يذكر أن الفنانة أصيل أصدرت أغنية “احفظ شكلي” في فبراير الماضي، و”حرمان” في مارس، وصدر لها دويتو “حكاية حب” مع مروان خوري.