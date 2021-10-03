سر عدم تكريم يسرا في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي السبب وراء عدم طرح اسم النجمة يسرا للتكريم على مدار دورات المهرجان الخمس، مؤكدا أن يسرا تستحق التكريم ولكن تواجدها ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان يحول دون طرح اسمها، وفقا للقواعد المتبعة بإدارة المهرجان.

وأكد التميمي في تصريح ضمن الملف الصحفي الأول للمهرجان في دورته الخامسة: إنه بشكل عام هناك في مصر على وجه الخصوص العشرات من النجوم المستحقين للاحتفاء بهم، وهناك أسباب عديدة للاحتفاء بكل شخص من هؤلاء، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تعيق احتفاءنا بهم.

كما أشار إلى النجمة يسرا أكثر استحقاقًا بالتكريم كونها من أبرز الفنانات المؤثرات في أجيال عديدة، ولكن لم يطرح اسمها بسبب تواجدها ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان.

وأوضح انتشال أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة تعرض نحو 80 فيلمًا من إنتاجات عربية ودولية حديثة، كما يتكون برنامج مهرجان الجونة من 3 مسابقات رسمية وهي، مسابقة الأفلام الروائية، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.

وسبق أن أكد انتشال التميمى في حديثه لبرنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، أنه لم يتم الاستقرار على أعضاء لجان التحكيم كافة وسيتم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفى الذى سيقام يوم 13 من شهر أكتوبر، ولكن بالنسبة للأسماء المصرية فسيكون في مسابقة الأفلام القصيرة، برئاسة المخرجة كاملة أبو ذكرى، وهناك أيضا عضو لجنة التحكيم المخرج تامر عشرى، كمان سيكون في مسابقة الأفلام الطويلة الفنانة منى شلبى، وفى مسابقة أفلام البيئة الفنانة أروى جودة.