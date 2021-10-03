وفاة نجمة بوليوود مانيشا ياداف عن عمر 29 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الوسط الفني في بوليوود بمنتهى الحزن والأسى خبر وفاة الممثلة “مانيشا ياداف”، عن عمر 29 عاماً، والتي اشتهرت بأدائها دور “سليمة بيغوم” إحدى زوجات “أكبر”، في الدراما الرومانسية التاريخية الشهيرة جودا أكبر. وذلك يوم الجمعة، متأثرة بنزيف في المخ، تاركة ورائها ابنها البالغ من العمر عام واحد.

وقد عبرت النجمة “باريدهى شارما”- التي شاركت “مانيشا” في العمل بدور “جودا باي”- عن حزنها فور سماع الخبر وكتبت على قصص إنستغرام: “هذا الخبر مفجع للغاية”.

أثناء حديثها إلى Times of India، قالت “باريدي” إنها صُدمت لسماع أن “مانيشا” لم تعد موجودة، وكشفت أنها تعرفت على الأخبار المأساوية عن طريق مجموعة واتس آب التي تضم ممثلات العرض.

قالت “باريدي”: “لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرضنا. لكن لدينا مجموعة واتس آب تسمى Mughals التي تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض. هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها. وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا، فنحن نفعل ذلك في المجموعة. ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني.”

وقالت كذلك إنها حزينة بشكل خاص على حقيقة أن “مانيشا” لديها طفل رضيع، وأضافت: “كانت طاقتها عالية دائمًا وكانت شخصًا مرحًا. لقد قضينا وقتًا رائعًا في التصوير معًا من أجل العرض. أتذكر أنها كانت دائما مليئة بالحياة. سماع خبر وفاتها أمر محزن حقًا بالنسبة لي وما يزعجني أكثر هو أن لديها طفلًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا. قلبي يخرج إلى عائلتها.”

تجدر الإشارة إلى أن “مانيشا” ولدت في بنغالور، كارناتاكا، الهند في 11 يونيو عام 1992.

كانت تعمل كموديل. وظهرت لأول مرة في صناعة السينما من خلال الفيلم التاميلي Vazhakku Enn 18/9 ، الذي أخرجه “بالاجي ساكثيفل”، حيث كانت تقوم بدور قيادي في الفيلم باسم “آرثي”، الطالبة في الصف الثاني عشر.

ثم مثلت في عدة أفلام منها Tuneega Tuneega في عام 2012. في عام 2013 ، شوهدت في الفيلم الرومانسي Aadhalal Kadhal Seiveer والفيلم الكوميدي Jannal Oram. ثم الفيلم الرومانسي الكوميدي Pattaya Kelappanum Pandiya عام 2014 و الفيلم الكوميدي Trisha Illana Nayanthara عام 2015.