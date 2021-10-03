كارول سماحة بإطلالة ساحرة في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت كارول في الصور بإطلالة كلاسيكية، في لقطات مميّزة نالت استحسان محبّيها الذين أثنوا على إطلالتها الراقية وأناقتها الدائمة.

على صعيد آخر، تنتهي كارول في الأيام المقبلة من تصوير كليب أغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات” بجزيرة “كوس” في اليونان، تحت إدارة المخرجة المصرية بتولة عرفة وإشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأغنية “يا شباب يا بنات” راقصة وفرحة جدًا من كلمات والحان سليم عساف وانتاج لايف ستايلز ستوديوز في تعاون ثالث بين الشركة وكارول بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة. وأيضًا أغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة من إخراج بتول عرفة أيضًا.