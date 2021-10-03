ظهور حياة الفهد في أحد أحياء مكة يشغل الجمهور.. وهكذا تم استقبالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة الكويتية القديرة، حياة الفهد، حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن بدئها تصوير مسلسلها الجديد “بتوقيت مكة”، الذي يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية خارج موسم دراما رمضان.

ونشر الكاتب بندر الحربي صورة من كواليس التصوير جمعت حياة الفهد وسعد الفرج، اللذين يعودان للتعاون معاً بعد غياب استمر 11 عاماً، ووجدا فيها بجانب كاست الإخراج.

ووجدت حياة الفهد في حي العتيبية بمكة المكرمة، إذ قامت بزيارة إحدى الحواري في الحي الذي تقرر التصوير فيه داخل السعودية، وسط حفاوة من الأهالي واستقبالها بمظهر متميز، حاملين راية الدعاية للعمل مجاناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب بندر الحربي، في تغريدته، يقول: “‏الآن من مكة المكرمة وتحديداً حي العتيبية تصوير مشاهد للفنانة الكبيرة ‎#حياة_الفهد والفنان ‎#سعد_الفرج لمسلسلهم الجديد ‎#بتوقيت_مكة المكون من سبع حلقات فقط.. وسيعرض قريباً عبر إحدى المنصات الإلكترونية”.

وكانت قد أعلنت حياة الفهد عن تصويرها مسلسلاً يحمل عنوان “بتوقيت مكة”، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، موضحة أنها تشارك من خلاله رفيق دربها الفنان القدير سعد الفرج.

وشاركت الفهد، حينها، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، صورة من كواليس المسلسل جمعتها بالفنان سعد الفرج، إذ جاءت تلك الصورة على هيئة البوستر الدعائي للمسلسل.

وظهرت الفهد في تلك الصورة وهي تجلس بجوار سعد الفرج، وتطعمه بيدها، وسط تفاعل كبير من المتابعين، الذين تشوقوا للمسلسل.

وكتبت حياة الفهد، من خلال تعليقها إن المسلسل موسمي، وسيعرض خارج دراما رمضان، فقالت: “ونلتقي مجدداً أنا وأخي ورفيق دربي وذكريات الماضي من الفن الجميل، الفنان القدير سعد الفرج، في مسلسل موسمي بتوقيت مكة يتم تصويره الآن في مدينة جدة”.

مسلسل “بتوقيت مكة” يعد عملاً من نوعية الدراما القصيرة مكون من 7 حلقات، تدور الأحداث فيها، من خلال قالب من التشويق والإثارة حول شخصيتين يجسدهما الفرج والفهد، وسيعرض المسلسل عبر إحدى منصات الديجيتال بلات فورم.