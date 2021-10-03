نقل والدة شيماء سيف إلى المستشفى.. والفنانة تطلب دعوات الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نقلت والدة الفنانة المصرية شيماء سيف إلى المستشفى، خلال الساعات الماضية، بعد معاناتها أزمة صحية مفاجئة، الأمر الذي دعاها للجوء إلى الجمهور، طالبة دعواتهم.

ونشرت سيف، عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستغرام”، تعليقاً أعلنت فيه عن تعرض والدتها لأزمة صحية، دخلت على أثرها المستشفى.

وبعدها نشرت شيماء صورة لوالدتها وهي في المستشفى، وعلقت عليها قائلة: “يا رب اشفيها وعافيها مليش غيرها يا رب”، مضيفة في حديثها للجمهور: “ادعوا لأمي ربنا يشفيها”.

وحرصت سيف على مشاركة جمهورها تفاصيل تطورات وضع والدتها الصحي، فرغم عدم كشفها عن طبيعة مرضها، فإنها أكدت استقرار حالتها الصحية.

ووجهت شيماء سيف الشكر لكل من دعا لوالدتها وسأل عنها، متابعة: “قدّر.. ولطف”، متمنية أن يتمم الله لها الشفاء على خير.

وانضمت شيماء سيف، مؤخراً، لأبطال مسلسل “أمينة حاف 2″، الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022.

وكشفت شيماء سيف في تصريحات صحفية عن كواليس العمل، قائلةً إنَّها تعاقدت رسمياً على المسلسل، مضيفةً أنَّها تعمل حالياً على التحضير للدور وتفاصيله.

وتابعت، قائلةً إنّه لم يتم تحديد موعدٍ لانطلاق التصوير حتى الآن، متمنيةً أن يحظى الجزء الثاني بنجاح أكبر مما حققه الجزء الأول.

وأكدت شيماء سيف أنّ السبب وراء قبولها تجسيد شخصية في الجزء الثاني من “أمينة حاف”، هو النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، إضافةً إلى أنّ الشخصية التي ستُجسدها أعجبتها بمجرد قراءة السيناريو.

وتابعت شيماء سيف: “اللي بيحمسني للموافقة على المشاركة في مشروع إنك عارف إن أنت داخل على مشروع ناجح.. ثانياً بقى الشعب الكويتي ليهم معزَّة خاصة في قلبي كنت حابة أكون معاهم في رمضان.. ثالثاً بقى الدور خطير”.