إنتقادات قاسية لرانيا يوسف بعد عودتها لمواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان الفنانة رانيا يوسف، عودتها من جديد للسوشيال ميديا بعد غياب، وذلك بعدما أطلقت صفحتها الجديدة على “فيسبوك” بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة، نشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وعلقت على الصور، قائلة: “المتشائم يرى أن الشمس قد غابت لكن المتفائل يرى أن الشمس أشرقت في مكان آخر”.

واستقبل الجمهور عودة رانيا يوسف للسوشيال ميديا ببعض الانتقادات خاصة ظهورها مرتدية باروكة سوداء بدلاً من شعرها، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لتوجيه اللوم لها.

من ناحية أخرى، تعيش رانيا يوسف، حالة من النشاط الفني حيث انتهت من تصوير جميع مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل” الآنسة فرح”، الذي حققت من خلاله، نجاحًا كبيراً حيث عرضت منه عدة أجزاء خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرض الجزء الرابع لمتابعة ردود أفعال جمهورها، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

بينما تصور حاليا مشاهدها في مسلسل “المماليك” استعداداً لعرضه في موسم الشتاء، وهو ينتمى لنوعية الـ60 حلقة، من بطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.