“حكاية متتنسيش”.. دياب يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرح الفنان المصري دياب أغنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر حرب تشرين الأول (أكتوبر)، والتي تحمل اسم “حكاية متتنسيش”، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أدهم دهيمة، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما ينتظر عرض فيلم “السرب”، الذي يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد “داعش”، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، دياب، كريم فهمي، آسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبد المغني، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون ضيوف شرف.

وحقق البرومو الدعائي للفيلم الذي ظهر فيه الفنان قصي خولي، رواجاً كبيراً منذ طرحه.

وكان دياب قد طرح أخيراً أغنية “يا ساتر”، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح قبلها “يا دماغي” كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة وتحمل الطابع المقسوم.