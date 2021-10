شكرا لقرائتكم خبر عن الوحش Venom يعيد الحياة لصناعة السينما بإيرادات 90.1 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن التكملة الثانية لفيلم الأكشن والخيال Venom، سيعيد الحياة لصناعة السينما من جديد، بعد تحقيقه رقما قياسيا في شباك التذاكر العالمية بإيرادات 90.1 مليون دولار في الافتتاحية الأولى ليتخطى افتتاحية فيلم Black Widow الذي حقق إيرادات وصلت لـ 80 مليون في الافتتاحية الأولي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Venom: Let There Be Carnage، الذى يعد التكملة الثانية للسلسلة حقق رقماً قياسياً جديداً في صناعة السينما، ليعيد الحياة من جديد للصناعة بعد تعثرها الفترة الماضية بسبب تفشي جائحة كورونا.





ويبدو أن الجزء الجديد من سلسلة Venom، الذى يأتي بعنوان Let There Be Carnage، سيحقق نجاحات ضخمة تماشياً مع النجاحات التى حققها الجزء الأول ووصلت لحوالى 856 مليون دولار فى شباك التذاكر.

وكشفت عدة تقارير أجنبية مؤخراً عن تعديل خطط إصدار الجزء الثاني لفيلم الأكشن والخيال Venom، والتى جاءت مبكراً عن موعد طرح الفيلم الرسمي بعدة أشهر بسبب انتهاء عمليات المونتاج والتعديلات البصرية بشكل أسرع من المتوقع.