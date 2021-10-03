باسل خياط عن غيابه في رمضان 2022: استراحة محارب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان السوري باسل خياط عن غيابه من الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022، الذي بدأ صُنّاع الدراما التحضير له.

وأشار إلى أنّه سيشارك في مسلسل خارج الموسم الرمضاني، وقال خلال لقاء مع برنامج ET بالعربي، إنّ غيابه عن المشاركة في رمضان 2022 أصبح محتملاً كثيراً، موضحاً: “استراحة محارب… وهناك أيضاً في عمل جديد خارج رمضان”.

الجدير ذكره أنّ آخر أعمال خياط كان مسلسل “حرب أهلية”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة يسرا، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم أروى جودة، جميلة عوض، رشدي الشامي، سينتيا خليفة، خالد حجاج، مايان السيد، محمود حجازي، محمد دسوقي، برلنتي فؤاد، وشيرين رضا، تأليف أحمد عادل سلطان، وحوار منة عدلي القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شارك العام الحالي بمسلسل سوري بعنوان “قيد مجهول”، وتدور حوادثه حول أجواء من التشويق والإثارة الغامضة، وشارك فيه عديد من الفنانين السوريين، منهم عبد المنعم عمايري، نظلي الرواس، هيا مرعشلي، بيار داغر، وإيهاب شعبان، تأليف محمد أبو لبن، ولواء يازجي، وإخراج سدير مسعود.