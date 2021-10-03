لطيفة التونسية تستعيد ذكرياتها مع عمر خيرت ويوسف شاهين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت النجمة التونسية، لطيفة​، ذكرياتها مع المخرج الراحل ​يوسف شاهين، والموسيقار الكبير عمر خيرت، وذلك من خلال مقطع فيديو جمعهم معاً منذ 20 عاماً. ونشرت لطيفة المقطع عبر حسابها في “تويتر”، ظهر فيه عمر خيرت، وهو يعزف مقطوعة موسيقية للنجمة لطيفة، إذ غنت: “تعرف تتكلم بلدي”، وسط تفاعل واسع بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد المقطع طرافة في الكواليس بين الراحل يوسف شاهين، والموسيقار عمر خيرت، إذ جلس بجانبه مع انطلاق عزفه على البيانو، وبدا كأنه يسدي النصح له، فاندهش الأخير، ثم قام أحد الحضور بالتدخل، وإبعاده عن الجلوس بجانبه.

وعلّقت لطيفة على مقطع الفيديو، معتبرة أن هذا من أفضل ما جرى في كواليس التصوير، فكتبت: “من أحلى كواليس وذكريات حياتي مع العالمي الراحل يوسف شاهين، والموسيقار عمر خيرت كواليس.. سكوت هنصور المصري”.

وعبر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بحالة الانسجام التي جمعت لطيفة وعمر خيرت في الكواليس، معتبرين إياهما نجمين كبيرين، وأشادوا بنظراتهما وتفاهمهما، وأن عمر خيرت كان محتوياً جيداً للطيفة، فضلاً عن إشادتهم بنجومية الأخيرة.

فيلم “سكوت هنصور”، هو فيلم مصري تم إنتاجه عام 2001، وهو بطولة: الفنانة لطيفة، والفنان مصطفى شعبان، والفنانة ماجدة الخطيب، والفنان أحمد بدير، وأيضا الفنانون أحمد وفيق، وروبي، وهو من إخراج يوسف شاهين، وإنتاج أفلام مصر العالمية للإنتاج والتوزيع.