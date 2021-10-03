كارمن سليمان تحمس الجمهور لعمل غنائي لزوجها: “حاجة مختلفة أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فتحت النجمة المصرية الشابة ونجمة “أراب آيدول”، كارمن سليمان، قلبها لمتابعيها على “إنستغرام”، إذ تحدثت عن كثير من الأمور التي تخصها وزوجها الملحن مصطفى جاد.

وأثناء تجاوبها مع أسئلة متابعيها كشفت سليمان، عبر خاصية “ستوري”، عن استعداد زوجها لعمل جديد مختلف عن الأعمال التي قدمها في وقت سابق، وقد يكون عملاً غنائياً؛ حيث ردت على متابعة سألتها عن تأجيل زوجها خطوة الغناء، قائلة: “مأجلش حاجة استنوا حاجة مختلفة أوي إن شاء الله من مصطفى”، مشيرة إلى أن فارق العمر بينها وبين زوجها هو عشرة أعوام.

وأوضحت أنها تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن اسم الأغنية أو نوعيتها، كما أنها لا تقيد نفسها مع أي شركة بعقد كبير، وإنما تلتزم بعقد خاص بالمشروع الفني الذي تحضر له فقط.

أما عن الأغنية التي تفضلها من بين أغانيها، فأكدت أن جميع أغانيها بمثابة أولادها، فقالت: “كلهم حبايبي.. وكلهم أولادي. وكلهم أنا بحبهم وبحب أغنيهم كلهم.. ومافيش أغنية ندمت إني غنيتها”.

في سياق منفصل، استرجعت كارمن ذكرياتها مع شعرها، لافتة إلى أنه كان أكثر كثافة وأطول، وأنها تستخدم دائماً منتجات طبيعية في روتين العناية بالشعر.

ومؤخراً، شاركت المطربة، كارمن سليمان، جمهورها فيديو عفوياً لها من غرفتها، وهي تستعد لوضع المكياج بشكل عفوي، وذلك عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”.

ووضعت سليمان المكياج على أنغام أغنية محمد حماقي “طالع موضة”، واعتمدت اللوك الطبيعي، إذ من المعروف عنها أنها لا تحب المبالغة في الظهور بمكياج صارخ، ودائماً تعتمد اللوك البسيط الطبيعي.

وسألت جمهورها عن مدى استعدادهم للاستماع إلى غنائها، فقالت: “هل أنتم مستعدون لفيديو الغناء؟”، حيث اتضح أنها كانت تستعد بغرفتها لتصوير فيديو لها وهي تغني، وهو ما تفاعل معه الجمهور، وأكدوا أنهم متحمسون، وطلبوا منها أغنيات محددة.