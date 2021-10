فرقة BTS تقتنص 5 جوائز في The Fact Music Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت فرقة “BTS” الشهيرة أن تقتنص في رصيدها خمس جوائز من حفل “The Fact Music Awards”، الذي أقيم “أون لاين”، خلال الساعات الماضية، ومن بينها جائزة “Daesang”، التي تفوز بها الفرقة للمرة الرابعة على التوالي.

تمت استضافه شين دونغ يوب، وفرقة “Girls Generation Seohyun”، و”Boom”، خلال حفل توزيع الجوائز.

والجوائز الخمس هي: Grand Prize، وTrophy Artist of the year، وTrophy Most Voted Artist، وTrophy U+ IDOL Live Popularity، وTrophy Listener Choice.

وكان هناك خطاب خاص من الفرقة حول فوزها للمرة الرابعة بجائزة “Daesang”، حيث قال RM: “نحن ممتنون لحصولنا على مثل هذه الجائزة الكبيرة.. لقد حققنا الكثير هذا العام، وفعلنا الكثير أيضاً، من حصولنا على المركز الأول على Billboard [Hot 100]، والأداء في Grammys، والذهاب إلى الأمم المتحدة، لكننا لم نكن قادرين على رؤية معجبينا”.

وعبر عن أسفه بشأن ذلك، متابعاً: “نظراً لأننا تلقينا الكثير من الحب من بعيد، فقد تمكننا من الحصول على جائزة أخرى كبيرة، نحن نعمل بجد للتحضير لحفلات شهر أكتوبر، لذلك دعونا نحيي بعضنا بعضاً بابتسامة”.

وواصل شوقا وجايهوب وجين، حديثهم عبر ذات الخطاب، معبرين عن امتنانهم لتلك الجائزة، وعبروا عن حماسهم وتشوقهم لمقابلة الجمهور قريباً، موجهين الشكر لموظفيهم الذين يعملون بجد لساعات طويلة، يبذلون فيها الكثير من الجهد، وعقبوا: “بفضل موظفينا، تمكنا من الوصول إلى هنا”.

كما ترك جيمين حديثاً في الخطاب، تحدث فيه عن لهجته التي تحسنت كثيراً، أما جونقكوك، فاختتم قائلاً: “لم يتبق الكثير من هذا العام.. أريد أن أقضي بقية الأمر في صنع ذكريات سعيدة مع الآرمي أنا مشتاق لكم.. شكراً جزيلاً”.