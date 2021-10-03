معالي المستشار تركي آل الشيخ يوقع روايته “تشيللو”.. وسط حضور جماهيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقّع معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، نسخ روايته الأولى له، التي تحمل اسم “تشيللو”، وذلك على هامش فعاليات حفلات التوقيع التي تقام في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

وشهد توقيع رواية معالي المستشار تركي آل الشيخ، والتي صدرت عن “ذات السلاسل” للطباعة والنشر، حضوراً جماهيرياً كبيراً مع عدد من المثقفين والأدباء والزوار.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ قد أكد بيع النسخة الواحدة من “تشيللو” بدولار واحد، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعماً منه للحركة الثقافية والأدبية في المملكة وجميع أنحاء العالم.

وكان قد أعلن آل الشيخ، في وقت سابق، عن تحويل الرواية إلى فيلمٍ سينمائي خلال الفترة المقبلة.