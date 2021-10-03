شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر محسن: نساء مصر وجدن الاحتواء والحنية فى "مؤنس" رغم عيوبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج تامر محسن، على إثارة مسلسله "لعبة نيوتن" موضوع الاغتصاب الزوجى، وقال: العمل خال من القضايا، والقضايا ليس مكانها الفن، لكن ممكن أن أصفها بأنها "وجهة نظر" ولم يكن هدفى إثارة الرأي العام".

وأضاف تامر محسن فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الفنان ليس "مصلح اجتماعى" لكننا حركنا الماء الراكد، لأننى لم أكن أتصور أن هذا الأمر "خلافى"، ولم أتوقع هذا السجال وكنت فخور به، وفى النهاية أرى أن هذا اغتصاب.

وأكد وتامر محسن أنه لم يتوقع احتفاء السيدات بشخصية مؤنس رغم أنه شخصية خلافية فى المسلسل، وقال: "لم أتوقع أن النساء يتيمن بـ"مؤنس" إلى هذه الدرجة ورد الفعل أوضح لى أن نساء بلدنا ينقصهن الكثير من الاحتواء والعطف والحنية، لأنهن غفرن لمؤنس كوارث فى مقابل أنه أحب "هنا" من قلبه.