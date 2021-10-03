شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الطرب جورج وسوف يتغزل بالفنانة هدى فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم جورج وسوف، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة له من أحدث ظهور له بصحبه الفنانة هدى، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليوثق الصدفة التي جمعتهما اليوم، بحسب ما كتب عبر البوست الذي حظي على إعجاب الكثيرين كونه أحدث ظهور له.

وقال سلطان الطرب على الصورة: "صدفة حلوة جمعتني اليوم بالفنانة هدى، ابتسامة وروح حلوة وذوق، أيام الزمن الجميل، المدرسة الرحبانية".



احدث ظهور لسلطان الطرب

وأحيا سلطان الطرب جورج وسوف حفلا جماهيريا بمدرجات المسرح الجنوبى فى مهرجان جرش، منذ أيام، وذلك بعد غيابه لسنوات عن المهرجان، إذ كانت آخر حفلاته هناك عام 2003.

الفنان منذر رياحنة قدّم الحفل، قائلاً: "أنتو رح تقدمو أبو وديع رح نحكي كلنا سوا.. شكرا لوجودكم وهتف". الرياحنة مع الجمهور أبو وديع أبو وديع.. وأضاف: "أترك تقديم أبو وديع لكم أنتم جمهوره ومحبيه"، ودخل النجم جورج وسوف ليحيى جمهوره قائلا: "أهلا فيكم فى جرش".



جورج وسوف فى احدث ظهور

جمهور الحفل، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين، استقبل جورج وسوف بالتصفيق والهتاف "أبو وديع .. أبو وديع"، بعد صعوده على المسرح حاملين لافتات كبيرة لصورته متوّجة بعبارة "دبنا عَ غيابك دبنا".

وقدم السوف خلال الحفل مجموعة من أجمل الأغاني والتي من بينها أغنية "يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح ، وصابر وراضي، وقلب العاشق دليله"، وكذلك "كلام الناس" كذلك أغنية "علم قلبي الشوق"، وغيرها.