شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم No Time to Die يحطم شباك التذاكر برقم إيرادات جديد فى 54 دولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الأكشن والإثارة No Time to Die أحدث أفلام العميل البريطاني جيمس بوند، للنجم العالمي دانيال كريج، إيرادات بلغت 119 مليون دولار في شباك التذاكر بالافتتاحية الأولي للفيلم من 54 سوقًا في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الذي طرح منذ أيام قليلة، والذي يعد الإصدار الخامس والعشرون من سلسلة التجسس البريطانية، حقق 119 مليون دولار في عدد 54 سوق بعدد من دول العالم في الافتتاحية الاولي للعرض ليحطم سوق شباك التذاكر برقم ضخم وسط تفشي جائحة كورونا.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج، بعدما حققت السلسلة التى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسلة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذو الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.