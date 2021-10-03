شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يرشح يورجن كلوب لاستكمال أفلام جيمس بوند.. ومدرب ليفربول يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحديث عمن سيكون جيمس بوند الجديد لن ينتهى سريعًا، حيث أشار النجم العالمى دانيال كريج، إلى اعتقاده أن يورجن كلوب مدرب نادى ليفربول الإنجليزى، يمكن أن يصبح خليفة كبير لاستكمال سلسلة جيمس بوند.



دانيال كريج ويورجن كلوب

لكن حسب ما نشره موقع the sun ، يبدو أن "كلوب" يخشى من اهتزاز عشاق السينما ويردعون إذا رأوه يرتدي ملابس السباحة القصيرة "مايو جيمس بوند" على طراز العميل 007 السابق.

وفى التفاصيل، أدلى دانيال كريج، بهذا التصريح بـ"خفة ظل" على قناة "سكاى سبورتس"، عندما سأل إذا كان يرى أن يورجن كلوب، يمكن أن يصبح "جيمس بوند الجديد"، فأجاب الممثل العالمى: "أعني هذا حقًا لأنني أبجله".

فيما عبر يورجن كلوب، عن تقديره لهذا الترشيح من قبل نجم جيمس بوند الذي اعتزل العمل البوليسي مؤخرًا، وقال مازحا إنه "سيقدم صورة سيئة للغاية من 007"، وأضاف يورجن كلوب، أنه "يحب دانيال كريج، وكان سعيدا بمقابلته عدة مرات"، معبرا عن أنه سيفتقد مشاهدته في أفلام جيمس بوند.