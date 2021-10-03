شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ شاكيرا بعد تعرضها لهجوم من قبل خنازير برية فى برشلونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية شاكيرا، فى حالة معنوية عالية فى ظهورها الأول بعدما تعرضت لهجوم من قبل زوج خنزير برى، الخميس الماضى، وظهرت نجمة البوب ​​البالغة من العمر 44 عامًا، بابتسامة على وجهها بينما كانت تتجول في الشارع مرتديةً ملابس كاجول تضمنت تي شيرت Grateful Dead.

ويأتي ظهور شاكيرا بعد يومين فقط من كشفها في Insta Stories أن زوج من الخنازير هاجماها في حديقة برشلونة، وتعرضت شاكيرا، نجمة موسيقى البوب، لاعتداء عشوائي من خنزيرين بريين بينما كانت تتنزه مع نجلها ذي الثمانية أعوام بإحدى حدائق مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت المطربة الكولومبية، إن الخنزيرين هاجماها قبل أن يمسكا بحقيبتها وينسحبان داخل الغابة، ونشرت شاكيرا القصة الغريبة، الأربعاء، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وأمسكت شاكيرا بالحقيبة التي قُطعت وأظهرتها أمام الكاميرا، وقالت "أنظروا كيف ترك الخنزيران البريان اللذان هاجماني حقيبتي"، وأضافت شاكيرا: "لقد أخذوا حقيبتي في الغابة وكان بها الجوال، لقد دمروا كل شيء".