شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفستان الأسود.. منى زكى تواصل خطف الأنظار بفستان أصفر اللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة منى زكي، الأنظار إليها مجددًا بعد أيام من ظهورها بفستان أسود اللون في طرقات أحد الفنادق، لتحظي بإعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وظهرت زكي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهي تسير في طرقات أحد الفنادق وترتدي فستان أصفر اللون، وفى الخلفية أغنية Feeling Good للنجم العالمي Michael Bublé .



منى زكي تطل بالفستان الاصفر



منى زكي فى احدث ظهور



منى زكي بالفستان الاصفر

وتصور النجمة منى زكى العديد من المشاهد الخارجية أولاً ضمن أحداث فيلمها الجديد "القاهرة مكة"، الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى وصورت فى ديكور شركة بمدينة نصر، ثم تتواجد داخل بنزينة حاليًا، حسب خطة المخرج هانى خليفة للانتهاء من التصوير فى فترة وجيزة قبل انشغال بطلة العمل بمسلسلها الرمضانى المقبل.

وتتناول منى زكى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.



منى زكي

من ناحية أخرى تعاقدت منى زكى على تقديم مسلسل فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2022، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بدء التصوير.

يشار إلى أن النجمة منى زكى شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى حقق نجاح جماهيرى وقت عرضه، وشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج وسيد رجب إخراج وتأليف تامر محسن.