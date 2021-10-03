شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضيرات للجزء الثانى من فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق عمل فيلم "ماما حامل" لتحضير الجزء الثانى منه بعد نجاح الجزء الأول الذى طرح مؤخرًا في السينمات، وشارك في بطولته كل من الفنانة ليلى علوى وحمدى الميرغنى ونانسى صلاح، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية استعدادًا للبدء فى تصويره.

فيلم "ماما حامل" انطلق في دور العرض يوم 2 يونيو الماضى، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.