شكرا لقرائتكم خبر عن ديسمبر يستقبل 4 أفلام جديدة للسقا ومنى زكى وأحمد عز ومنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل شهر ديسمبر 4 أفلام جديدة فى دور العرض السينمائية لكبار النجوم أبرزهم أحمد السقا ومنى زكي وأحمد عز ومنة شلبى، وذلك بعد انتهاء موسم الصيف الذى شهد رواجًا سينمائيًا كبيرًا بعد توقف عام ونصف على خلفية انتشار فيروس كورونا.

فيلم العنكبوت لأحمد عز ومنى زكي

انتهى المخرج أحمد نادر جلال من عمليات مونتاج ومكساج فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، وطباعة النسخ النهائية استعدادًا لطرحه فى جميع دور العرض يالسينمات بداية العام الجدد، وتدور أحداث الفيلم فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

تستقبل دور العرض السينمائية فى ديسمبر المقبل فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدوانى، سيد رجب، محمد جمعة، إخراج شريف عرفة.

واحتفل أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى نجوم فيلم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، بانتهاء التصوير، يوليو الماضى، وألتف فريق العمل حول "تورتة" عليها اسم الفيلم معلنين نهاية التصوير.

وتدور قصة وأحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات، وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

ويعرض للنجم أحمد عز حاليا فيلم "العارف" وهو من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى ومحمود حميدة ومصطفى فهمى

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" طرحه في شهر ديسمبر المقبل، بعد انتهاء المخرج عمرو عرفة من مونتاج الفيلم حتى يكون جاهزًا للعرض.

ولقد طرحت الشركة المنتجة، البوستر الدعائي، ويضم جميع أبطاله، أبرزهم: محمود حميدة، مصطفى فهمى، خالد النبوى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

النجم خالد النبوى انتهى فى الفترة الماضية من تصوير مشاهد الأكشن في فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.

"الكاهن" بطولة درة وإياد نصار

طرح المخرج عثمان أبو لبن البوسترالأول لفيلمه الجديد "الكاهن" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ونشرعثمان أبو لبن البوستر على حسابه بموقع "انستجرام" وتصدره سيدة في هيئة شبح معلقاً عليه:" (الحرب ما بيكسبهاش الجيوش على الأرض)

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن، والفيلم مرشح للعرض في السينمات الشهر المقبل.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور احداث الفيلم

يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن قدم العام الماضى فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.