أحمد فهمي: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:

أشاد الفنان أحمد فهمي، بأداء محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول وإحرازه هدفا في مرمى مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر فهمي، صورة صلاح، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "الملك المصري محمد صلاح.. أفضل لاعب في العالم".

وانتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ببطولة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، مع النجوم: ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

كما طرحت في نهاية يوليو الماضي، فرقة "واما"، والتي تضم أربع فنانين وهم أحمد فهمي ونادر حمدي ومحمد نور وأحمد الشامي، أغنية "نجمة معدية" بعد غياب سنوات كفرقة عن الساحة الغنائية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإخراج شادي قاسم.