رد "كتاب ونقاد السينما" على التجاوزات في حق مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدرت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بيانا صحفيا، حول بعض التجاوزات في حق مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وجاء في البيان، الذي صدر اليوم الأحد: "تابعنا خلال الأيام الماضية، المنشورات الصادرة عن أحد المواقع الإلكترونية، والذي أسند إلى إدارة المهرجان وخاصة رئيسه بعض التصرفات غير اللائقة والعارية تماما من الصحة".

وتابع البيان: "نحن لسنا في حاجة إلى التأكيد على القيمة الفنية والتاريخية لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وكونه من أكبر مهرجانات المنطقة وأهمها، فإننا نهيب بالسادة الصحفيين توخي الدقة في الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة قبل نشرها سواء من المركز الصحفي للمهرجان أو من السادة في اللجنة المنظمة والسيد رئيس المهرجان".

وأضاف البيان: "كما ينبغي التأكيد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما أثير من اتهامات جاءت بعيدة تماما عن الحقيقة، كما يُجرى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحفظ حقوق المهرجان والقائمين عليه.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

جدير بالذكر أن مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ37، برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيم في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ37 لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.