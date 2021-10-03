المنتجة مها سليم في ضيافة "مساء الفن" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل المنتجة مها سليم، مساء اليوم الأحد، ضيفة على الهواء مباشرة ببرنامج "مساء الفن"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف.

ويعد هذا الظهور الأول لمها سليم على شاشة" نايل لايف" بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية منى أبو الغيط.

وتتحدث سليم خلال اللقاء عن أعمالها الأخيرة مثل: "زي القمر، أجازة مفتوحة، الكبير قوي 4 و 5، حكاية حياة، مع سبق الإصرار، الخانكة، الرحلة، عائلة زيزو، شبر مية".

برنامج "مساء الفن" يعرض يوميا على شاشة "نايل لايف" في تمام الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة مساء.